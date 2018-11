Allianz-Aktie: Startet der Dividendenstar bald durch?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz hat am Donnerstag wie der gesamte Markt etwas nachgegeben. Dennoch winken Chartanalysten ab, wenn Anleger die Sorge vor fallenden Notierungen äußern. Der Wert hat immer noch einen charttechnisch robusten Trend vorzuweisen und wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich – so die Erwartung – zumindest nicht deutlich fallen. Wenn es gelingt, die Kursmarken bei 187 Euro und 190 Euro nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.