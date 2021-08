Allianz-Aktie: Starke Quartalszahlen in einem schwierigen Geschäftsumfeld!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Seit einem dreiviertel Jahr kommt die Aktie des Versicherungskonzerns nicht so richtig in Schwung. Die Verluste eines Hedgefonds der Allianz Tochter Global Investors sowie die Flutkatastrophe in Deutschland und weiteren Ländern belasteten den Kurs der Aktie. Allerdings konnte die Allianz in der vergangenen Woche trotz dieser Schwierigkeiten starke Geschäftszahlen vorlegen und biete seinen Anlegern ein zusätzliches Zuckerbrot an.