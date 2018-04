Allianz Aktie: Stärkeres Engagement bei Immobilien geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz plant für die Zukunft wohl, ihr Portfolio an Immobilien aufzustocken. Zumindest sagte Anlagechef Andreas Lindner im Gespräch mit der Wirtschaftszeitung “Euro am Sonntag” vor einigen Tagen, dass im Laufe mehrerer Jahre der Anteil an Investments in Immobilien in den zweistelligen Prozentbereich laufen könne. Derzeit macht dieser Bereich etwa sechs Prozent aus. Ins Auge gefasst hat der Versicherer vor ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.