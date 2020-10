Allianz Aktie: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bei der Allianz-Aktie hat die Schwankungsintensität in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Der Kurs bewegt sich nun schon über einen Monat in einer engen Bandbreite zwischen 160 und 170 Euro. In der ersten September-Hälfte hatte es einen stärkeren Rücksetzer gegeben. Die Anleger müssen nun etwas aufpassen, da sich der Kurs in den vergangenen Tagen nahe der 160-Euro-Marke bewegt hat.

Dabei ist eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung