Allianz-Aktie: Sollte man jetzt noch zugreifen?

Die Allianz-Aktie startet mit Kursgewinnen in die neue Woche, es geht um etwa 1,0 Prozent aufwärts. Im Tagesverlauf kratzte der Wert sogar an der 215,00-Euro-Marke. Das Anfang Mai markierte Rekordhoch bei 216,16 Euro ist damit zum Greifen nah. Es fehlt gerade einmal 1 Prozent, sodass es in den nächsten Tagen rasch zu einer neuen Bestmarke kommen könnte. Das Chartbild ist bullisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



