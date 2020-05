Allianz Aktie: Sie verstehen die Welt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die zurückliegende Woche war für die Märkte am Ende durchaus noch versöhnlich. Der Dax erholte sich von seinem Einbruch am Montag auf unter 10.500 Punkte deutlich, stand am Freitag zum Börsenschluss letztlich wieder bei 10.913 Punkten. Die Aktie der Allianz allerdings machte eine unrühmliche Ausnahme: Die Papiere des Versicherers verloren auch nach der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch weiter an Wert. Von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



