Allianz Aktie: Sie mussten jetzt dran glauben!

Nach einer starken Performance der Allianz-Aktie (binnen weniger als einer Woche legte diese um rund 30 Prozent zu), war der Abwärtstrend an den Märkten vor dem Wochenende dann doch zu stark: Fast vier Prozent verloren die Papiere des Versicherers am Freitag auf 152,32 Euro zum Handelsschluss in Stuttgart. Ob es in der kommenden Woche bei der Allianz wieder aufwärts geht? Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



