Allianz-Aktie: Sehr günstig bewertet!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz hat in den vergangenen Tagen ihre attraktive Bewertung bestätigen können. Der Wert ist an sich sehr günstig und damit aus Sicht der meisten Analysten ein klarer Kaufkandidat. So sind etwa die fundamental orientierten Analysten der Auffassung, dass es mittel- und langfristig nach oben gehen dürfte. Denn die Aktie weist bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.