Allianz Aktie: Ein Segen für die Aktionäre!

Bis Ende September plant die Allianz, eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen. Das Programm startet schon früher, als Experten es zunächst vermutet hatten. Schon an diesem Mittwoch soll es losgehen. Die gekauften Papiere will die Allianz dem Markt entziehen. Dadurch verringert sich die Anzahl an Aktien im Umlauf, was den Wert der restlichen Papiere in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.