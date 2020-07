Allianz Aktie: Schnell auf Sicherheitsabstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz zieht Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal: Wie der Versicherungskonzern am Mittwoch mitteilte, habe man den Vertrag mit der Wirecard Bank, einer Tochtergesellschaft des in Verruf geratenen Zahlungsabwicklers, gekündigt (via Reuters).

Demnach soll die gemeinsam entwickelte Smartphone-App für mobiles Bezahlen vom Markt genommen werden. „Die aktuelle Situation hat die Allianz Deutschland AG und die Allianz Partners dazu veranlasst, das Produkt einzustellen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung