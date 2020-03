Allianz-Aktie – Rekordreserven und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

88 Milliarden Euro an Reserven. So die jüngste Wasserstandsmeldung der Allianz AG. Mit diesem Rekordstand an Reserven geht die Allianz-Aktie jedoch trotzdem in die Knie! Rund 100 Euro pro Aktie hat sich der Kurs von einem Hoch im Bereich 230 Euro bis 130 Euro innerhalb nur weniger Handelstage verringert.

Unvergleichlicher Ausverkauf!

Ein Ausverkauf, der seines Gleichen sucht! Bei ausgesprochen hohen Umsätzen scheint sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung