Allianz-Aktie im Q4-Check: Dividendenerhöhung, Aktienrückkäufe, Rückstellungen & starke Prognose!

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) hat es ein mit Spannung erwartetes Zahlenwerk gegeben. Sowohl im Hinblick auf die Dividende und mögliche Aktienrückkäufe, aber auch was die Ergebnisse für das Gesamtjahr betrifft. Und natürlich die Prognose für das Jahr 2022, schließlich steht Wachstum im Raum.

Blicken wir heute daher auf die Allianz-Aktie und die relevanten Punkte. Vielleicht für Einkommensinvestoren das Wichtigste vorab: Die Dividende wird um 12,5 % auf 10,80 Euro erhöht, was mehr sein dürfte, als Investoren erwartet haben. Zudem gibt es Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro. Aber schauen wir jetzt auf die Zahlen, die nicht an jeder Stelle so stark sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben.

Allianz-Aktie: Wachstum & Rückstellungen

Grundsätzlich hat es bei der Allianz-Aktie erneut ein solides Wachstum gegeben. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal um 7,9 % auf 38,4 Mrd. Euro, was vom Wachstumswert her sogar über dem Ganzjahreswert von 5,7 % gelegen hat. Allerdings lag das Ergebnis je Aktie im vierten Quartal bei einem Verlust von 0,74 Euro auf verwässerter Basis. Der Grund ist relativ simpel: Für die Structured-Alpha-Causa hat das Management Rückstellungen in Höhe von 3,7 Mrd. Euro gebildet. Positiv ist, dass wir damit jedoch einen Vorgeschmack bekommen, was hier ein möglicher Schadensersatz wohl kostet.

Mit einem Ganzjahresergebnis von 15,83 Euro auf verwässerter Basis kommt der DAX-Versicherer nicht an den 2019er-Wert von 18,90 Euro heran. Nicht einmal an den Vorjahreswert von 16,32 Euro auf verwässerter Basis. Aber das hat sich bei der Allianz-Aktie mit den Rückstellungen zu irgendeinem Zeitpunkt abgezeichnet. Immerhin lag das operative Ergebnis bei 13,4 Mrd. Euro, was ein solides Wachstum im um Sondereffekte bereinigten Kerngeschäft demonstriert. Das ist sogar rekordverdächtig.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist das Management der Allianz-Aktie gleichsam optimistisch. So soll es ein operatives Ergebnis von 13,2 Mrd. Euro plus/minus der üblichen Schwankungsmilliarde geben. Damit ist eine weitere Rekordjagd ergebnisseitig möglich. So, wie es das Management des DAX-Versicherers auch gemäß der mittelfristigen Prognose mit einem Ergebniswachstum von voraussichtlich 5 bis 7 % p. a. prophezeit hat.

Ein spannendes Zahlenwerk!

Bei der Allianz-Aktie ist das Zahlenwerk absolut solide. Die größte Überraschung ist für mich, dass die Rückstellungen in das vierte Quartal gefallen sind. Damit ist das jedoch auch vom Tisch, selbst wenn das Geschäftsjahr 2021 damit um einen Sondereffekt verwässert und nicht rekordverdächtig ist. Auch die Dividendenerhöhung um 12,5 % auf 10,80 Euro ist eine Überraschung, aber eine positive. Mit einer Dividendenrendite von 4,8 % ist der DAX-Versicherer durchaus ein Highlight im Rahmen der diesjährigen Saison.

Jetzt gilt es, den Fokus nach vorne zu richten. Das Geschäftsjahr 2022 ist womöglich eines, das insgesamt rekordverdächtig sein kann. Die Prognose zeigt jedenfalls, dass das Management von einem soliden Wachstum ausgeht.

Der Artikel Allianz-Aktie im Q4-Check: Dividendenerhöhung, Aktienrückkäufe, Rückstellungen & starke Prognose! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022