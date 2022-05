Allianz-Aktie: Q1 Gewinnrückgang!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Rückgang im ersten Quartal Die Allianz SE (ALIZY) hat im ersten Quartal einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 0,6 Milliarden Euro erzielt, was einem Rückgang von 78,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang spiegelt die Auswirkung einer zusätzlichen Rückstellung in Höhe von 1,9 Milliarden Euro vor Steuern im Zusammenhang mit dem AllianzGI U.S. Structured Alpha-Verfahren wider, die den Nettogewinn… Hier weiterlesen