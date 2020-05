Allianz-Aktie – Pandemie trifft Versicherer!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In der heutigen Online-Hauptversammlung brachte Allianz-Chef Oliver Bäte zum Ausdruck, dass der Allianz-Konzern durchaus gestärkt aus der Krise hervorgehen könnte. So wurde der Dividenvorschlag von 9,60 Euro je Aktie von der Hauptversammlung auch bestätigt. Bäte geht zudem davon aus, dass der Konzern in 2021 eine stabile oder auch steigende Dividende erreichen kann. Denn die Finanzlage des Konzerns ist weiterhin ausgesprochen komfortabel. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



