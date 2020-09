Allianz Aktie: Nichts ist so beständig wie der Wechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Für den Vorstand der Allianz stehen einige Veränderungen an. So soll das derzeitige Vorstandsmitglied Christof Mascher zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Nach über 30 Jahren im Konzern und über einem Jahrzehnt im Vorstand sei ihm der Ruhestand gegönnt. Doch vielleicht wird es nicht nur Ruhestand für ihn sein – denn er werde der „Allianz verbunden bleiben und ausgewählte Mandate übernehmen“, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



