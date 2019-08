Allianz-Aktie: Manche Anleger konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Unsicherheiten aus dem Handelsstreit bringen auch die Aktien der großen Versicherer ins Wanken. Die Allianz Aktien hat bereits in den letzten Tagen an Wert verloren und auch zu Beginn der neuen Woche zeigt sich die Aktie eher von der schwachen Seite. Die 100-Tagelinie wurde bereits am Freitag unterschritten und auch am Montag scheint zunächst kein Vorbeikommen möglich zu sein. Charttechnische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



