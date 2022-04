Allianz-Aktie: Langeweile pur?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Still ruht der See bei der Allianz. Seit anderthalb Monaten bewegt sich der Kurs der Allianz-Aktie fast nicht vom Fleck und pendelt in einem extrem schmalen Kursband zwischen 210 und 220 Euro. Warum geht es mit der Allianz-Aktie derzeit einfach nicht bergauf? Die Analysten sehen Potenzial Wenn es nach Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs geht, dann sollte es eigentlich bergauf… Hier weiterlesen