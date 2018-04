Allianz Aktie: Kurz vor dem Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Ohne nennenswerte Nachrichten dreht sich bei der Aktie der Allianz derzeit alles um die Charttechnik. Die hat es derzeit in sich, denn nach guten Zugewinnen in den letzten Tagen steht das Papier kurz vor dem Durchbruch eines wichtigen Widerstands. Gelingt der Ausbruch über 194,44 Euro, so wäre der Weg frei zum Jahreshoch von 206,85 Euro und darüber hinaus bis zu neuen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.