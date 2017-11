Allianz-Aktie: Kurs geht nach Quartalszahlen etwas zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz SE hat am 9. November ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal 2017 veröffentlicht. Der Umsatz konnte um 2,1 % gesteigert werden, aber das operative Ergebnis fiel deutlich auf 2,5 Milliarden Euro zurück. Das entspricht einem Rückgang um 17,3 %. Damit ging auch der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss zurück. Zu beachten ist jedoch, dass die ersten 9 Monate des Jahres 2017 ein Erfolg waren, denn dort konnte das operative Ergebnis kumuliert zulegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Einschätzung zu den Zahlen: In Summe sind die Quartalszahlen also so schlecht nicht!

Der Ausblick bestätigt meine Einschätzung zum bisherigen Jahr 2017, denn das operative Ergebnis 2017 soll im oberen Bereich der ausgegebenen Zielspanne liegen. Der Kursrückgang der letzten Tage ist auch nicht wirklich belastend, sodass die Aktie noch immer im Aufwärtstrend verbleibt.

Charttechnische Einschätzung: Kurs verläuft weiterhin über der wichtigen 100-Tagelinie!

Im laufenden Jahr stützte die 100-Tagelinie die Allianz-Aktie ein ums andere Mal. Der Sicherheitspuffer ist komfortabel und beträgt rund 5 %.

Ein Beitrag von Johannes Weber.