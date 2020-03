Allianz-Aktie: Kurs erreicht interessantes Level!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz Aktie hat durch die sich überschlagenden Corona-Ängste massiv an Wert verloren. Der Kurs ist von rund 230 Euro auf unter 130 Euro gesunken. In den vergangenen Tagen waren nahezu keine Gegenbewegungen nach oben zu erkennen. Der Gesamtmarkt zeigt sich in Deutschland auch heute wieder schwach, es geht um mehr als 1 % nach unten. Die Allianz Aktie verliert gegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



