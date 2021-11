Allianz Aktie: Kommt sie bald wieder in Fahrt?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie befindet sich seit Anfang August dieses Jahres im langfristigen Abwärtstrend. Allein in den vergangenen fünf Tagen musste das Wertpapier Einbußen von knapp fünf Prozent erleben; in den letzten sechs Monaten waren es sogar knapp zehn Prozent. Den höchsten Stand erreichte die Aktie am 17.06.2021 bei 223,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte der Anteilsschein am 20.09.2021 bei 182,52 EUR.

