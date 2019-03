Allianz Aktie: Kein Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz hat in den vergangenen Tagen einen starken Aufwärtsmarsch hergestellt. Bei einem Plus von fast 6 % in einem Monat und 14 % in drei Monaten fehlen zwar Anzeichen eines gewaltigen Aufwärtstrends. Aber es geht zumindest stetig nach oben. Jüngst wurden sogar 200 Euro als wichtige Barriere von unten nach oben durchkreuzt. Dabei konnte die Allianz am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.