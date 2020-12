Allianz Aktie: Kaufen, Kaufen, Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Nach einer kräftigen Erholungsbewegung in der ersten Novemberhälfte ist die Allianz-Aktie in den letzten Wochen in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei folgt das Papier den Bewegungen des Gesamtmarktes, denn auch der DAX orientiert sich nach dem kräftigen Novemberaufschwung seit einigen Wochen seitwärts. Dies hat zur Folge, dass den Anlegern noch kein nachhaltiger Sprung über die 200-Euro-Marke gelungen ist. Das Papier bewegt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung