Allianz-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Allianz-Aktie befindet sich seit Mitte Juni in einer Abwärtsbewegung. Anfang August kam es zu einem heftigen Kurseinbruch, als das Unternehmen vor relevanten Risiken warnte. Hintergrund sind Klagen mehrerer Investoren eines in den USA emittierten Fonds des Versicherers, der in der Corona-Krise starke Verluste verzeichnete. Nachdem bereits die Börsenaufsicht SEC Ermittlungen aufgenommen hat, kündigte nun auch das US-Justizministerium eine Untersuchung an.

