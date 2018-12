Allianz Aktie: Kann hohes Niveau nicht halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Noch am Mittwoch kletterten die Anteile der Allianz an der Börse von rund 174,50 Euro bis auf 177,40 Euro im Hoch. Der positive Trend konnte sich am Donnerstagmorgen noch fortsetzen, im weiteren Verlauf mussten die Anleger aber wieder herbe Verluste hinnehmen. Im morgendlichen Handel am Freitag befördert ein Minus von 1,04 Prozent den Titel schließlich wieder auf 174,34 Euro, womit die Zugewinne seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.