Allianz-Aktie: Ja, es sind 6 % Dividendenrendite!

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist zum Wochenstart etwas Großes passiert. Der Aktienkurs hat die Marke von 180 Euro zwar nur kurzfristig durchbrochen. Auf diesem Aktienkursniveau ist die Dividendenrendite jedoch noch einmal bedeutend höher gewesen. Gemessen an einer Ausschüttung in Höhe von 10,80 Euro für das Geschäftsjahr 2021 läge dieser Wert nämlich bei 6 %.

Das ist wirklich bemerkenswert. Wir können anhand anderer Kriterien wie einem 2022er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von voraussichtlich unter 10 oder auch einem Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1 verdeutlichen, dass der DAX-Versicherer preiswert ist. Adressieren wir heute jedoch sehr konkret die Dividendenjäger. Für euch kann die Allianz-Aktie jetzt schließlich ein besonderes Schnäppchen sein.

Allianz-Aktie: Stabiler Zahler, Wachstum, Historie

Die Allianz-Aktie hat sich zuletzt zu einem überaus stabilen Zahler gemausert. Seit der Finanzkrise kürzte der DAX-Versicherer nicht ein einziges Mal die Dividende, sondern erhöhte sie seitdem auch in vielen Jahren. Das heißt, wir erhalten Qualität, Stabilität und ein moderates Wachstum. Zuletzt von über 12 % im Jahresvergleich, wobei dieser Wert überproportional sein könnte.

Das Management der Allianz-Aktie stellt jedoch nicht nur weitere Stabilität in Aussicht. Nein, sondern auch ein konsequentes Wachstum. Pro Jahr soll die Dividende bis zum Jahre 2024 im Regelfall um 5 % p. a. mindestens wachsen. Das heißt, dass im kommenden Jahr die Dividendenrendite bereits bei 6,3 % liegen könnte. Tendenz offenbar weiter steigend. Auch deshalb ist diese günstige, initiale Einstandsbasis so attraktiv.

Ermöglichen soll das ein operatives Wachstum beim DAX-Versicherer. Auf bereinigter Basis soll das Ergebnis je Aktie schließlich um 5 bis 7 % p. a. bis 2024 steigen. Aber auch ein moderates Ausschüttungsverhältnis von 50 % soll eine nachhaltige Basis sein. Zwar belasteten zuletzt Rückstellungen für die Structured Alpha Fonds. Operativ ist der Versicherer jedoch eigentlich im Wachstumsmodus.

Das Management der Allianz-Aktie ist so zuversichtlich, dass die Kapitalrückführungen leistbar sind, dass man zudem mit Aktienrückkäufen in diesem Jahr fortfahren möchte. Diese weitere Milliarde Euro, die an die Investoren ausgezahlt wird, verringert die Anzahl ausstehender Aktien. Dadurch ist die Dividende im kommenden Jahr auf einem nachhaltigeren Fundament, weil es weniger Aktien gibt, die dividendenberechtigt sind.

Denken wir weiter!

Wer bei 6 % Dividendenrendite in die Allianz-Aktie investiert, der erhält ein solides, passives Einkommen zurück. Zur Qualität haben wir uns bereits einige relevante Faktoren angesehen. Kommen wir zur Quantität: Mit 1.000 Euro erhielte man rein rechnerisch 60 Euro zurück. Wer zehn Aktien für 1.800 Euro kauft, der kann mit 108 Euro rechnen. Und in den kommenden Jahren mit entsprechend mehr.

Der DAX-Versicherer glänzt jetzt ohne Zweifel mit einer soliden Qualität zu einem guten Preis. Bei über 6 % Dividendenrendite ist es vielleicht angebracht zu fragen, wie viel weiter die Anteilsscheine jetzt überhaupt noch fallen können.

