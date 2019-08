Allianz-Aktie: Ist die Aktie noch kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie ist in den letzten Tagen deutlich zurückgekommen. Mitte Juli markierte der Versicherungskonzern ein neues Rekordhoch bei 219 Euro, doch aufgrund der allgemeinen Marktturbulenzen im Zuge des immer weiter eskalierenden Handelskrieges zwischen China und den USA fiel der Kurs am Montag wieder unter die 200-Euro-Marke zurück. Am Dienstag ging es in einem anziehenden Gesamtmarkt wieder leicht aufwärts.



