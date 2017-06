Allianz-Aktie: Inwieweit kann die Allianz von Euler-Hermes profitieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

der Nachrichtendienst Reuters berichtete in einem bisher unbestätigten Bericht darüber, dass der Versicherer Allianz an einer Komplettübernahme von Euler-Hermes interessiert sein könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt hält die Allianz bereits rund 63 %, also eine Mehrheit an Euler-Hermes. Die verbleibenden Anteile in Höhe von 37 % sind circa 1,5 Mrd. Euro wert. Jedoch müsste die Allianz wohl ein erhöhtes Angebot vorlegen, damit die restlichen Aktionäre sich von der Aktie trennen.

Macht eine Übernahme überhaupt Sinn?

Euler-Hermes ist im Bereich Kreditversicherungen Marktführer, sodass das Wachstumspotenzial in diesem Bereich wohl eher gering ausfallen dürfte. Ob eine Übernahme unter diesen Gesichtspunkten Sinn macht, darf angezweifelt werden.

Von der möglichen Übernahme zeigt sich die Aktie unbeeindruckt

Die Spekulationen um eine Übernahme von Euler-Hermes wirken sich bisher nicht auf den Kurs der Allianz-Aktie aus. Der Kurs befindet sich knapp unterhalb des Jahreshochs und könnte im Zuge einer neuen Aufwärtsbewegung auf neue Hochs steigen. Konkrete Kaufsignale sind aus charttechnischer Sicht jedoch nicht zu erkennen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.