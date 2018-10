Allianz-Aktie: Immer noch relativ stark, aber …

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie ist am Montag fast nicht von der Stelle gekommen. Dennoch ist der Wert noch vergleichsweise stark. Die Aktie ist aus Sicht von Chartanalysten im Seitwärtstrend. Der Wert hat ausgehend von Kursen unterhalb von 175 bzw. von etwa 170 Euro in einem starken Aufwärtstrend zunächst 195 Euro angesteuert, macht sich nun allerdings wieder auf den Weg in Richtung 180. Dort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.