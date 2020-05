Allianz-Aktie: Hohe Dividende wurde ausgeschüttet!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Nach der steilen Konsolidierung hat sich der Kurs der Allianz Aktie wieder erholt und aktuell bewegt sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Die Aktie hat heute am 11. Mai ihre Dividende ausgeschüttet, der Dividendenabschlag fand bereits statt. Das Unternehmen hält damit an seiner Dividendenpolitik fest und hat wieder die Dividende erhöht. Wird die Allianz Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen oder wird sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



