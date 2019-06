Allianz-Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In einem freundlichen Marktumfeld zeigt sich die Allianz-Aktie am Dienstag in guter Verfassung und legt weitere 1,1 Prozent zu. Damit setzt sich die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort, seit Anfang Juni ist der Kurs bereits um etwa 5 Prozent gestiegen. Die durch den Dividendenabschlag entstandene Kurslücke wurde inzwischen vollständig geschlossen, nun rückt das am 2. Mai markierte Allzeithoch bei 216,16 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



