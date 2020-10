Allianz Aktie: Hammer-Kursziel dank neuer Strategie!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Ab 2021 will die Allianz aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsen, die wohl noch anhalten werden, bei neuen Lebensversicherungsverträgen nicht mehr die Auszahlung des vollen Beitrags garantieren, sondern die Garantie auf 90 % herabsenken. Dadurch habe man mehr Möglichkeiten, in risikoreichere Anlagen wie beispielsweise Aktien und Immobilien zu investieren, um so die Rendite zu verbessern. Zusätzlich verringern sich die notwendigen Kapitaleinlagen. Damit einhergehend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung