Allianz Aktie: Hammer-Kursziel!

Der charttechnische Unterstützungsbereich bei der Aktie scheint gehalten zu haben. So war es in den vergangenen Handelstagen spannend um die Allianz Aktie geworden, da sie sich gefährlich nah an eine Unterstützungslinie genähert hatte. Beim Break wären zum Jahresende hin wieder tiefere Kurse an der Tagesordnung.

