Allianz-Aktie – Gratulation an Allianz-Anleger!

Immense Chancen in Sicht! So der Titel des jüngsten Chartchecks für die Allianz-Aktie! Denn der starke Abwärtssog der Allianz-Aktie mit einem Test der Marke von 150 Euro ließ durchaus das Szenario einer Erholung zu! Immerhin notierte der Wert im Bereich von 150 Euro in der Nähe des Tiefs vom Mai 2020! Getreu dem Motto: “Unterstützungen kaufen” griffen die Anleger hier zu! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



