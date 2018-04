Allianz-Aktie: Genau hinsehen – und kassieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

in weniger als einem Monat kassieren Investoren bei der Allianz ihre Dividenden. Wer möchte, kann also rasch mehr als 4 % Dividendenrendite (für einen Monat) kassieren. Dies kurbelt die Stimmung an. Entsprechend ist die Aktie jetzt kurstechnisch wieder zurück auf dem Weg zu 200 Euro, wo sich eine wichtige magische Grenze befindet, meinen auch Chartanalysten. Grundsätzlich wäre der Weg nicht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.