Allianz Aktie: Gegenwehr am Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz Aktie: Nachdem es in den letzten Monaten zu einer Abwärtsbewegung gekommen war, findet nun erneut ein Angriff auf die 200-Tagelinie statt. Diese hatten dem Akteinkurs schon im August gezeigt, wer das Sagen hat. Am letzten Handelstag ist eine kleine Kerze genau am Widerstandsbereich zu erkennen. Die kleine Kerze ist ein erstes Zeichen dafür, dass die Bullen zu schwach sein könnten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung