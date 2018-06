Allianz Aktie: Einfach kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Auch für die Allianz ging es zuletzt wieder deutlicher nach oben. Das Unternehmen konnte in den zurückliegenden Tagen die Kursniveaus der vorhergehenden Wochen nicht ganz halten. Dies lag an der Italien-Krise und an der Sorge davor, es könne enger für die Finanzinstitute werden, die fest mit einer Rückzahlung der bereits ausgebrachten Kredite an die Italiener rechnen bzw. rechnen müssen. Demzufolge ist ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.