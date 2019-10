Allianz Aktie: Eine sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Wie viele andere Titel durchlebte auch die Aktie der Allianz in den letzten Jahren zahlreiche Höhen und Tiefen. Langfristig gilt die Aktie aber als kurssicher. So sehen es zumindest die Experten von ARD in einer aktuellen Analyse. In den letzten sechs Monaten habe die Allianz demnach trotz aller Schwankungen um rund vier Prozent zugelegt.

Was sagen die Analysten?

Ähnliche Stimmen sind von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung