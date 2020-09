Allianz Aktie: Droht ein Milliarden-Debakel?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz schien sich noch vor Corona als deutscher Dividendenaristokrat zu etablieren und so an Beliebtheit zu gewinnen. Inzwischen machen sich jedoch die Auswirkungen von Corona bemerkbar und gerade für die Tochter Allianz Global Investors könnte es nun brenzlig werden: In den USA reichten Pensionsfonds eine Schadenersatzklage ein, die sich insgesamt bereits auf 4 Mrd. Dollar beläuft. Laut den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



