Allianz Aktie: Dividendenstar mit weiteren Gewinnen!

Die Allianz hat am Freitag zum Wochenschluss für einen Knaller gesorgt. Das Unternehmen erhöht zum siebten Mal hintereinander die Dividende. Die Dividende soll dem Vernehmen nach um 6,7 % steigen – sofern die Hauptversammlung am 6. Mai zustimmen wird. Die Dividende steigt dann von 9 Euro auf 9,60 Euro – eine beeindruckende Steigerung. Der Kurs der Allianz-Aktie hat am Freitag darauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



