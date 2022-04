Allianz-Aktie: Dividendenkönig im DAX?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist eine starke Dividendenaktie im Rahmen der kommenden Dividendensaison. Erst kürzlich habe ich eine Schlagzeile gelesen, wonach der DAX-Versicherer sogar einer von fünf Dividendenkönigen sei.

Gemeint ist damit, dass die Allianz in diesem Jahr absolut gesehen eine der höchsten Dividenden auszahlt. Mit 4,4 Mrd. Euro handelt es sich um die zweithöchste Zahlung. Lediglich Mercedes-Benz wird voraussichtlich eine höhere Auszahlung leisten. Damit sei auch diese Aktie ein Dividenden-König.

So weit, so gut. Das können wir grundsätzlich stehen lassen. Aber die Definition eines Dividendenkönigs ist eigentlich eine andere. Trotz starker Historie erfüllt der Versicherer diese leider nicht.

Allianz-Aktie: Nach geläufiger Definition kein Dividendenkönig!

Als Dividendenkönig definieren die meisten Einkommensinvestoren schließlich eine Dividendenaktie, die seit über fünf Jahrzehnten in jedem einzelnen Jahr die eigene Dividende erhöht hat. Es ist die Steigerung eines Dividendenaristokraten, die wiederum seit mindestens 25 Jahren jeweils ihre Ausschüttungssumme je Aktie jährlich erhöhten. Eigentlich sind diese Begriffe relativ fix terminiert.

Die absolute Dividendenhöhe kann zwar dazu führen, dass einzelne Aktien auch ein Krönchen im Rahmen einer Ausschüttungssaison tragen. Das sollte jedoch nicht das prägende Merkmal sein. Zwar kommt die Allianz-Aktie inzwischen auf 13 Jahre mit stets beständigen und häufig, jedoch nicht immer wachsenden Ausschüttungen. Dividendenkönig darf sich die Aktie per Definition jedoch längst nicht nennen. Zumal es wirklich nicht in jedem Jahr eine Erhöhung der Auszahlungssumme gegeben hat. Bei einem Versicherer ist in schwierigen Jahren jedoch auch Konstanz ein hervorragendes Merkmal.

Dass die Allianz-Aktie kein Dividendenkönig ist, tut ihrer Qualität jedoch keinen Abbruch. Mit 4,4 Mrd. Euro zeigt das Management, dass die Ausschüttungen ein wichtiges Merkmal einer Investitionsthese bilden. Auch das Dividendenwachstum von 12,5 % ist ein starker Wert. Selbst ohne richtigen Adelstitel bin ich daher der Meinung, dass diese Dividendenaktie definitiv vor ihrem Ex-Dividendendatum einen Blick verdient hat. Zumal die Bewertung in diesem Jahr 5 % Dividendenrendite ermöglicht.

Es muss nicht immer adelig sein

Eine königliche Dividende können wir auch von einem Nicht-Dividendenkönig erhalten. Die Allianz-Aktie ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Per geläufiger Definition handelt es sich eben nicht um den adeligen Ausschütter. Für die absolute Höhe der Auszahlung interessieren sich doch eher wenige, hier kann die Aktie jedoch einen führenden Anspruch für sich reklamieren.

Der Gesamtmix der Allianz-Aktie ist inzwischen dennoch historisch stark und zuverlässig. Auch das Dividendenwachstum lässt sich durchaus sehen. Adel oder nicht: Einkommensinvestoren, die jetzt noch auf der Suche sind, sollten bei dem DAX-Versicherer vielleicht einen Blick riskieren.

Der Artikel Allianz-Aktie: Dividendenkönig im DAX? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

