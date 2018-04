Allianz-Aktie vor der Dividende: Schnell noch zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Am 09. Mai ist es auch bei der Allianz (WKN: 840400) soweit: Die Hauptversammlung findet statt und kurz nach diesem Termin werden alle Dividendenjäger die Ausschüttung in Höhe von voraussichtlich 8,00 Euro je Anteilschein einstreichen können.

Bei dem derzeitigen Kursniveau in Höhe von 195,48 Euro (24.04.2018) lockt hier eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent. Vielleicht fragt sich der eine oder andere Einkommensinvestor daher gerade, ob er sich diese noch sichern sollte.

Das letzte Jahr, die Aussichten

Selbstverständlich sollte man allerdings nur zugreifen, wenn man von dem Gesamtpaket der Aktie überzeugt ist. Und gewiss gibt es hier den einen oder anderen Aspekt, der einem durchaus gefallen könnte.

Denn auch wenn im letzten Jahr knapp ein Rekordergebnis verfehlt wurde, war die Allianz in dem Jahr ausgesprochen profitabel. Wie du im verlinkten Artikel nachlesen kannst, wurde so beispielsweise ein 2017er Ergebnis in Höhe von 11,1 Milliarden Euro eingefahren.

Dennoch wird die Aktie bei einem 2017er Gewinn je Aktie in Höhe von 15,24 Euro bei dem oben genannten Kursniveau gerade einmal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 bewertet. Das kann man durchaus als moderat bezeichnen.

Auch für das aktuelle Geschäftsjahr visiert die Allianz übrigens ein womöglich steigendes Ergebnis in einem Korridor von 10,6 bis 11,6 Milliarden Euro an. Vielleicht lockt ja in diesem Jahr der Ergebnisrekord?

Dividende einstreichen, ja oder nein?

Wenn du mich fragst und wie du unter anderem im verlinkten Artikel nachlesen kannst, halte ich die Allianz-Aktie weiterhin für eine sehr solide, langfristige, dividendenstarke Wette.

Problemfelder wie Kapitalrückgänge bei den Vermögensverwaltern PIMCO und Allianz Global Investors bekam man im letzten Jahr in den Griff und es scheint, als habe die Allianz-Aktie wieder in die Wachstumsspur zurückgefunden.

Wenn du das ähnlich siehst, könnte die Allianz-Aktie gewiss einen näheren Blick, womöglich sogar vor der Dividendenausschüttung, wert sein. Aber diese finale Entscheidung bleibt, wie gewohnt, natürlich dir überlassen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.