Allianz-Aktie: Diese Dividendenpolitik könnte nach hinten losgehen!

Angesichts der hohen Unsicherheiten an den Finanzmärkten ist die Performance der Allianz Aktie angenehm konstant. Allerdings verlor der Kurs in der zweiten Jahreshälfte rund 6 %. Nichtsdestotrotz lockt der Vorstand neue Investoren mit großen Versprechungen an.

Konkret hatte der Vorstand auf einem Investorenmeeting angekündigt, für 2021 und auch in den folgenden Jahren, unabhängig von der Geschäftsperformance, die Dividende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



