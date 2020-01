Allianz Aktie: Darauf kommt es 2020 für Aktionäre an!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz Aktie fällt nur selten mit plötzlichen großen Kurssprüngen auf, liefert ihren Anlegern dafür aber seit vielen Jahren verlässliche Gewinne. Vieles spricht dafür, dass diese Entwicklung sich auch im Jahr 2020 fortsetzen wird. Der Versicherer ist gut aufgestellt und trotzt so mancher Krise weitgehend unbeschadet. Damit ist die Allianz in unsicheren Zeiten für viele Aktionäre ein Fels in der Brandung.

