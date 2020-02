Allianz Aktie: Damit kann man ganz gut leben!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz bläst in Fernost zum Rückzug – zumindest teilweise: Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtete, wird der deutsche Konzern 60 Prozent seiner Anteile an der „Allianz Life Insurance Japan“ verkaufen. Käufer ist demnach der Finanzdienstleister „Aeon Financial Service“.

Kooperation angekündigt

Künftig wird die Allianz mit dem neuen Anteilseigner kooperieren und gemeinsam Lebens- und Krankenversicherungsprodukte für den japanischen Zielmarkt entwickeln, hieß ...



