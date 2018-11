Allianz-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie ist in den letzten Tagen wieder gestiegen und hat in der vergangenen Sitzung auch das Bollinger Band nach oben hin verlassen, woraufhin sich das Band erweitert hat. Nach einer leichten Schwächephase im Oktober hat sich die Allianz-Aktie wieder stabilisiert. Der Kurs wandert nun erneut in Richtung Jahreshoch, dieses befindet sich bei knapp 199 Euro.

Ein Beitrag von Andreas Quirin.