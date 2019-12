Allianz Aktie: Blick auf die Policen-Verzinsung!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Zu den größeren Aktien mit durchaus schöner Performance im laufenden Jahr gehört die Allianz-Aktie. Anfang des Jahres stand die Notierung schließlich noch im Bereich 175/176 Euro – am Mittwoch ging die Allianz-Aktie mit 216 Euro aus dem Xetra-Handel. Und eine schöne Dividende gab es noch obendrauf für die Aktionäre. Natürlich lässt sich so eine Performance nicht einfach in die Zukunft weiterrechnen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



