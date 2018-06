Allianz Aktie: Analysten sind überzeugt!

An positiven Nachrichten mangelte es der Allianz in den letzten Monaten nicht. Am Mittwoch gibt es vor allem für Anleger gute Neuigkeiten. Die Baader Bank empfiehlt in einer aktuellen Analyse zum Kauf der Aktie des Versicherers, zuvor lautete die Empfehlung noch auf „Hold“. Gleichzeitig wird auch das Kursziel angehoben. Statt 200 Euro trauen die Experten der Allianz jetzt Kurse von bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.