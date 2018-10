Allianz-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Kurs der Allianz-Aktie gab in den letzten Tagen kräftig nach. Das kann er sich aber auch erlauben, da sich das Chartbild in den letzten zwei Jahren sehr positiv entwickelt hat. Zu einem solchen Verlust kam es schon lange nicht mehr so plötzlich. Der am 13. September gebildete Aufwärtstrend wurde durch einen Widerstand zwei Wochen später gebremst, danach verlief der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.