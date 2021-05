Allianz Aktie: Aktiv für die Meere?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Manchmal überraschend, was es so an neuen Unternehmensmitteilungen gibt. So hat die Allianz neulich mitgeteilt, eine Partnerschaft mit Sea Shepherd eingegangen zu sein. Shea Shepherd, die mit gewagten Aktionen z.B. gegen Delfinjagd in Japan oder gegen Walfänger auf den Ozeanen vorgehen? Genau die. Allianz teilte mit, diese Organisation unterstützen zu wollen. Und zwar soll diese Zusammenarbeit regional und zeitlich begrenzt sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



